NADAL ALCOIÀ Camilo Sesto, en el Belén de Carmelitas El cantante fallecido este año es uno de los protagonistas invitados a esta representación costumbrista que cumple 25 años como un modo de homenaje por parte de los alumnos del centro al artista internacional alcoyano jueves, 19 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (19/12/2019) El colegio Carmelitas ha realizado la primera de sus tres representaciones del Belén navideño que en esta edición cumple con su 25 aniversario. En esta ocasión esta representación costumbrista ha contado con un invitado muy especial como ha sido la figura del cantante alcoyano internacional Camilo Sesto, fallecido este año. De este modo, los alumnos han querido rendir un pequeño homenaje a Camilo Sesto con la aparición sobre el escenario. Conjuntamente también se ha homenajeado a dos hermanas carmelitas fallecidas del mismo modo este año. El Belén de Carmelitas Vedruna une las imágenes típicas de estas representaciones con referencias a la actualidad local y así pueden aparecer los personajes del Tirisiti, el Capità Moro o en este caso el cantante Camilo Sesto. Resta una segunda función abierta a todos los públicos en el salón de actos esta tarde y una tercera mañana por la mañana viernes especialmente dedicada a los alumnos del centro educativo. Después de presentará en el Ayuntamiento una publicación sobre este Belén con motivo de su 25 aniversario.