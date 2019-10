The examples populate this alert with dummy content

HOMENAJE Camilo Sesto descansará "en el mejor mausoleo para él", según su hijo El heredero universal del artista alcoyano más internacional confirma que las cenizas serán trasladadas al Cementerio Municipal de Alcoy, tras el homenaje jueves, 24 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (24/10/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (24/10/2019) El heredero universal de Camilo Sesto e hijo del cantante, Camilo Blanes Ornelas, ha trasladado personalmente los restos de su padre a la capilla ardiente que este jueves se ha abierto en el Ayuntamiento de Alcoy. Camilo Blanes ha confirmado que tras el acto de despedida los restos serán depositados, junto a los de sus abuelos, en el Cementerio Municipal de Alcoy. Ha anunciado la construcción de "un mausoleo" que será "de lo mejor que se pueda hacer para él". El heredero universal de Camilo Sesto ha agradecido las muestras de cariño en el acto de Alcoy. La capilla ardiente en la ciudad natal de Camilo Sesto se ha abierto a las 11 de la mañana en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alcoy, donde hace 3 años recibió la Medalla de Oro de la ciudad y fue designado Hijo predilecto, algo que ha recordado el alcalde de Alcoy, Antonio Francés. "Todos recordamos las muestras de cariño y el agradecimiento del cantante".