66º PREMIOS ONDAS Camilo Sesto, Ondas por su trayectoria musical Juan Jordá, director de Radio Alcoy, y el alcalde, Antonio Francés, recogerán el premio para el cantante alcoyano en Barcelona miércoles, 16 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Camilo Sesto recibirá, a título póstumo, el premio Ondas de la Música en la categoría de la trayectoria musical. El galardón, concedido por Prisa a través de Radio Barcelona Cadena SER, reconoce la dilatada y exitosa carrera musical del cantante alcoyano más internacional, a título póstumo. Sesto, que en la década de los 60 estuvo en numerosas ocasiones en los estudios de EAJ12-Radio Alcoy para grabar canciones con Los Dayson, falleció el pasado 8 de septiembre dejando un importante legado musical que incluye más de 40 discos grabados, alcanzó el número 1 en las listas de éxitos en más de 50 ocasiones y compuso canciones para otros intérpretes. Juan Jorda, director de Radio Alcoy, acompañado por el alcalde de la ciudad, Antonio Francés, recibirán el premio Ondas para Camilo Sesto en la gala que se celebrará el 14 de noviembre en el Palau del Liceu en Barcelona.