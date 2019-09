The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO Camilo Sesto, la voz que despertó en Radio Alcoy La emisora decana EAJ-12 rinde homenaje al desaparecido cantante, hijo predilecto y medalla de oro de la ciudad lunes, 23 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Especiales (23/09/2019) Camilo Sesto es el eje del programa que Radio Alcoy ha emitido este lunes 23 de septiembre. Las cinco de la tarde era la hora fijada para la llegada de sus cenizas a la ciudad y la apertura de la capilla ardiente y despedida de sus paisanos. Un acto que estaba previsto desde hace unos días, pero que fue suspendido el pasado viernes por voluntad de su hijo. El salón de plenos del Ayuntamiento de Alcoy había sido el lugar elegido para el reconocimiento. Allí el 18 de noviembre de 2016 le fue concedida la medalla de oro de la ciudad de Alcoy y fue designado hijo predilecto. Radio Alcoy rinde homenaje al artista que vió nacer, a Camilo, cuya voz despertó en los estudios de EAJ-12. En este programa especial recogemos las reacciones de oyentes, paisanos, seguidores y su música más íntima, con el artista más cercano. Repasamos trayectoria del artista desde sus inicios, cuando aún era Camilo Blanes. Recordamos cómo tras años de éxitos internacionales y de ausencia en su ciudad natal, el 18 de noviembre de 2016 Camilo Sesto se reencontró con sus paisano en una emotiva jornada para el artista y para muchos seguidores que veían de este modo cumplido un sueño. Dos años más tarde, en noviembre de 2018, regresó para el descubrimiento de la placa con su nombre, Avenida Alameda Camilo Sesto, para una de las principales arterias de la ciudad. Escuchamos las últimas y emocionadas palabras de Camilo en Alcoy. La voz que despertó en Radio Alcoy, se apagó el domingo 8 de septiembre de 2019, 8 días antes del que hubiera sido su 73 aniversario. La noticia causó gran conmoción en muchas personas y también en su club de fans. Su presidente, Gilberto Molina, deja patente en este programa el deseo manifiesto del artista de descansar en Alcoy, junto a sus padres. Analizamos con un experto, el notario de Alcoy, Luis Bosch la situación legal que podría derivar con la apertura del testamento de Camilo Sesto. Tres de sus numerosos seguidores, que se han desplazado a Alcoy para despedir al cantante hablan desde el Ayuntamiento de Alcoy del sentimiento que les despertaba sus canciones. El programa homenaje finaliza en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alcoy, que espera el regreso de Camilo Sesto para su despedida.