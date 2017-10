The examples populate this alert with dummy content

JOCS ESCOLARS Campanya "Joc net", novetat d'enguany 19 modalitats i un poc més de 2000 alumnes martes, 17 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (17/10/2017) S'ha presentat la XXXVI edició dels Jocs Esportius Municipals d'Alcoi, un esdeveniment que compta un any més amb el patrocini de la Unión Alcoyana. Les competicions començaran el dissabte 21 d'octubre i finalitzaran el 28 d'abril. El regidor d'esports, Alberto Belda, ha avançat les diverses novetats que presenta aquesta vigèsima tercera edició; entre elles destaca les modalitats multiesport de futbol sala i bàsquet, les jornades formatives en les quals participaran els monitors, , i una experiència pilot per fomentar el joc net. Per la seua part, el representant de la Unión Alcoyana, Enrique Rico, ha volgut destacar la llarga trajectòria d'aquests jocs esportius, 36 anys, i l'elevat nombre d'escolars participants, al voltant de 2.000.