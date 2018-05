The examples populate this alert with dummy content

TEXTIL VALENCIANO Càndid Penalba apuesta por el asociacionismo y la innovación en su etapa al frente de Ateval El recién escogido presidente de la patronal textil confía en crear un Comité Ejecutivo en el que comulguen miembros veteranos con nuevos empresarios dispuestos a trabajar por el textil de la Comunitat - Penalba pide el apoyo de las administraciones y solicita "una política efectiva" que apoye de manera real a la industria miércoles, 09 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Este mediodía la Junta General de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana, Ateval, reunida en convocatoria extraordinaria, ha formalizado su elección de Càndid Penalba Peiró como presidente de la Asociación. Al acto de posesión asistieron, entre otras autoridades y representantes de entidades, el Conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, el de Economía e Industria, Rafael Climent, y el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodriguez, y el presidente de la CEV, Salvador Navarro. El nuevo presidente, tras su elección, agradeció a la Junta General de ATEVAL la confianza depositada en él y se puso a disposición de todas las empresas asociadas a Ateval, recalcando la fuerza colectiva del textil valenciano que, a día de hoy, aporta un 5% al PIB industrial regional, con 1.424 empresas y 23.000 empleos directos, 2.000 millones de euros de cifra de negocio y 900 millones en exportaciones dirigidas a los cinco continentes. Penalba, en su discurso de programa de nuevo gobierno, manifestó su voluntad de integración del sector conformando un Comité Ejecutivo funcional y dinámico con miembros veteranos y nuevos empresarios dispuestos a trabajar por y para el sector textil valenciano, mejorar la comunicación y prestación de servicios asociativos, potenciar la internacionalización, la innovación y la formación, y dar un impulso mayor a la acción del lobby sectorial del textil valenciano. En su intervención el presidente de Ateval subrayó la importancia de implementar medidas sólidas por parte de los Gobiernos para "superar las deficiencias estructurales que constriñen la economía y que deben de incentivar la inversión, el consumo y el empleo", destacando la necesidad de una política efectiva para la reindustrialización, que sitúe a la industria como motor de crecimiento. Durante el acto, León Grau recibió un reconocimiento empresarial por haber estado al frente de Ateval durante el último periodo presidencial (2015-2018). En esta misma Junta han sido designados también los miembros del Comité Ejecutivo y de la Comisión de Gobierno de la patronal textil.