The examples populate this alert with dummy content

TEXTIL Càndid Penalba se perfila como próximo presidente de ATEVAL Su candidatura es la única que aspira a sustituir al alcoyano León Grau García al frente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana desde diciembre de 2015 viernes, 04 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/05/2018) El empresario Càndid Penalba, del grupo textil Cotopur de Ontinyent, se perfila como próximo presidente de la Asociación de empreasrios textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL). Su candidatura es la única que aspira a sustituir al alcoyano León Grau García al frente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana. La toma de posesión de Càndid Penalba está prevista para el próximo 9 de mayo en el transcurso de la Junta General Electoral junto al resto de representantes de los órganos de gobierno de la asociación empresarial textil. Se convertirá en el noveno presidente de ATEVAL, tras el mandato de León Grau García, quien ha sido el primer alcoyano en dirigir la patronal textil valenciana. León Grau accedió a la presidencia de ATEVAL el 4 de diciembre de 2015 y bajo su mandato el sector ha logrado la consolidación de la feria nacional, Home Textiles Premium, surgida de la refundación de la antigua Textilhogar