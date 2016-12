The examples populate this alert with dummy content

CONCURSO Cantar bien tiene premio L'Orxa ha repartido 600 euros en la XXV edición del Concurs de Nadaletes - Los dos grupos ganadores han sido Infants de Sant Josep d’Ontinyent y el CEIP Francisco Cloquell martes, 27 de diciembre de 2016 El grupo Infants de Sant Josep d’Ontinyent y el CEIP Francisco Cloquell de L’Orxa, ganadores del Concurs de Nadaletes de l’Orxa. La localidad ha entregado 600 euros en premios en la edición XXV del Concurs de Nadaletes celebrado la pasada semana ya que se tuvo que aplazar su fecha inicial por el temporal. Los premios son de 150 euros para los segundos clasificados y de 300 para los ganadores. De este modo, en la categoría infantil, el segundo premio fue para el coro del CEIP José Ramón García Antón de Sant Vicent del Raspeig y el coro del CEIP Francisco Cloquell de l’Orxa fue el ganador de esta categoría. En juvenil, el coro juvenil de l’Orxa fue el segundo clasificado y el coro juvenil Infants de Sant Josep d’Ontinyent se proclamó campeón de esta categoría.