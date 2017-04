The examples populate this alert with dummy content

JAZZ CLUB EL MUSSOL Cap a una 'Senda Nova' El bateria Miquel Asensio presenta aquest dijous (20.30 hores, cafeteria Casablanca) a Alcoi el seu últim treball miércoles, 26 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (26/04/2017) El Jazz Club El Mussol reprén la seua activitat aquest dijous (20.30 hores, cafeteria Casablanca) amb el concert del bateria Miquel Asensio qui, amb el seu quartet, presenta el disc Senda Nova. Al programa quinzenal del grup escoltem a Asensio, així com un abans de Cositas buenas, que el 30 d'abril celebra al Centre Cultural el Dia Internacional del Jazz.