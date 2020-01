The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO Capitanes de récord Antonio Castillo y Antonio Navarro han estado en el Cafe del Alcoyano - Castillo fue el capitán de la plantilla que en la temporada 1996-97 estuvo 21 partidos sin perder - Navarro es el capitán del equipo que en la 2019-20 lleva 22 encuentros invicto jueves, 30 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (30/01/2020) El Cafe del Alcoyano ha tenido en esta ocasión unos invitados de auténtico lujo. Se han dado cita dos capitanes. Dos capitanes de récord. Cuando el Alcoyano de la temporada 1996-97 logró estar 21 partidos sin perder su capitán era Antonio Castillo. Cuando en esta temporada 2019-20 los blanquiazules llevan 22 jornadas sin perder el capitán es Antonio Navarro. Ambos han explicado las sensaciones que les han llevado a batir récords en la historia del club en dos temporadas para el recuerdo y ambos han coincidido en un mismo deseo: el ascenso.