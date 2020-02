The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Caravanas Expo Gandía celebra el seu 30è aniversari amb ofertes especials L’empresa programa fins a l’1 de març unes jornades de portes obertes amb descomptes a accessoris, tendals o en autocaravanes viernes, 21 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (20/02/2020) Caravanas Expo Gandía celebra el seu 30è aniversari amb ofertes especials. La commemoració estarà vigent fins a l’1 de març amb les jornades de portes obertes –en les instal·lacions situades al carrer Jaume I, 4 de Real de Gandia, en que els clients podran trobar descomptes del 15% en accessoris, 20% en porta-bicicletes y tendals o una baixada del 10% en la tarifa del lloguer d’autocaravanes, segons informen des de l’empresa. En la promoció d’aniversari, així mateix, també oferten descomptes fins a 6.000 euros en la compra d’autocaravanes o fins 2.000 euros en caravanes. L’horari d’atenció en les jornades de portes obertes será de dilluns a divendres, de 10 a 13:30 hores i de 16 a 19:30 hores i els dissabtes i diumenge, de 10:30 a 19 hores. Carmen Morant, gerent de Caravanes Expo-Gandia, ha estat en Hoy por Hoy Alcoy per explicar les ofertes en aquesta celebració que, també, acollirà jornades tècniques d’energia els dissabtes 22 i 29 de febrero a les 11:30 hores.