The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Carbonell deja su cargo en el Bloc por discrepancias con la política de Marzà Abandona el cargo de portavoz nacional para reincorporarse a La Salle, uno de los colegios afectados por el recorte de conciertos educativos miércoles, 28 de junio de 2017 Rafael Carbonell deja el cargo de portavoz de la Ejecutiva nacional del Bloc para reincorporarse a su puesto de profesor en el colegio La Salle de Alcoy. Las discrepancia con la política que su partido mantiene al frente de la Conselleria de Educación, especialmente por los recortes a la concertada, justifican la decisión de quien fuera vicealcalde de Alcoy. La renuncia se hará efectiva el próximo 1 de julio, según ha explicado Carbonell en una carta abierta a la militancia de la formación nacionalista. El ex concejal de Alcoy y ex jefe de gabinete del conseller de Economía, Rafael Climent, considera que es “incompatible” su cargo orgánico con su puesto de trabajo como profesor de valenciano en un centro concertado, afectado por la eliminación de conciertos educativos. “Mi conselleria ha eliminado una línea de primero de Bachillerato en mi colegio pese a que las aulas están llenas de alumnos, pese a que es un centro de larga tradición ofreciendo Bachillerato y, lo más grave, pese a ser un centro considerado de los mejores de las comarcas del sur y de todo el País Valencià”, ha señalado Carbonell. El recorte, ha continuado, “es una decisión equivocada desde el punto de vista de la gestión y, además, un gran error educativo si lo que se pretende es potenciar la excelencia y la calidad de la enseñanza y no fomentar la eterna disputa estéril entre el dogma de la escuela pública contra el dogma de la concertada”. A juicio de Carbonell, este recorte es “un error político de consecuencias electorales nefastas para el futuro inmediato del Bloc y de Compromís en Alcoy”. Carbonell ocupaba la portavocía nacional del Bloc desde el pasado año, tras el congreso en el que su sector perdió la pugna para controlar la formación nacionalista frente al liderado por quien fue elegida coordinadora general, Águeda Micó. El ex vicealcalde de Alcoy ha sostenido que abandona el cargo por “cuestión de lealtades, de coherencia y de honestidad personal”. Prefiere Carbonell luchar por su colegio que por su partido. “He de priorizar una de las dos lealtades en contradicción: o dedicarme a la política, lo que iría en contra de entender la dedicación profesional en política, o luchas por el colegio de mis hijos, de su madre, de mis amigos y donde tengo la plaza fija”, ha manifestado. Agotado el plazo de excedencia, Carbonell se ha decantado por la segunda opción.