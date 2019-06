The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Cáritas Alcoy atiende un 8% más de personas con pocos recursos El regreso de antiguos usuarios y de la inmigración elevan a 1347 beneficiarios de los servicios que el organismo ofreció en 2018 jueves, 20 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/06/2019) Los síntomas de la recuperación económica no frenan la llegada de nuevos usuarios a Cáritas Alcoy. En 2018, el organismo atendió a 1347 personas, lo que supone un incremento del 8% respecto al año anterior, debido al regreso de antiguos usuarios y de la inmigración, como apunta María José Jover, representante de Cáritas Vicaría 6. Las que más demandan el apoyo de Cáritas son mujeres solas con hijos, las personas solas y familias alojadas en viviendas. El colectivo invirtió 65.405 euros a lo largo del año pasado en ayudar a estas personas a cubrir necesidades básicas como alimentación, educación, para pagar recibos de alquileres y suministros y medicamentos. Un presupuesto que en su gran mayoría es cubierto gracias a la aportación privada, según informan desde Cáritas. La memoria de 2018 también deja otro dato: 1220 personas fueron beneficiarias del Economato.