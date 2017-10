The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Cáritas plantea una campaña de recogida de 7.000 litros leche La recaudación se desarrollará este sábado 7 de octubre a las puertas de los supermercados entre las 9,30 de la mañana y las 14,00 horas jueves, 05 de octubre de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (05/10/2017) Caritas plantea una campaña de recogida de 7.000 litros leche para su Economato. La recaudación se desarrollará este sábado, 7 de octubre, a las puertas de los supermercados entre las 9,30 de la mañana y las 14,00 horas. "El objetivo es obtener 7.000 litros de leche con los que garantizar el abastecimiento de los usuarios del Economato para dos 2 meses". Así lo ha explicado Santiago Segura, delegado de Cáritas, en Hoy por Hoy Alcoy. Ha añadido que esta acción se ideó para paliar la retirada de ayudas con las que se cubría el suministro de productos de mayor rotación. La campaña lleva por lema Somos la leche y dependiendo de la respuesta, prevé tener continuidad en las parroquias y colegios. Se desarrolla tras el éxito de la recaudación de botellas de butano del pasado invierno. En aquella ocasión la petición inicial era para el pago de un camión y la solidaridad alcanzó para siete.