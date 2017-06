The examples populate this alert with dummy content

INFORME Cáritas reduce a 1.349 los beneficiarios en Alcoy La bajada del 15% es la segunda caída consecutiva, por la "leve mejoría de la situación económica", aunque el 73% de los atendidos son pobres crónicos miércoles, 14 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/06/2017) La mejora de la situación económica se nota en el balance de 2016 de Cáritas Interparroquial de Alcoy, presentado este miércoles en su sede de Alcoy. El año pasado tuvo como beneficiarias a 1.349 personas, un 15% menos respecto el año anterior. El 70% de los atendidos son de Alcoy, de hecho la ciudad ha registrado la mayor caída de extranjeros atendidos en Cáritas. La mejoría sigue lejos de las cerca de 800 personas acudían a Cáritas al inicio de la crisis, en 2008. María José Jover, coordinadora de Cáritas en la Vicaría VI, reconoce que el buen dato no llega al 73% de las beneficiarias, atrapadas en la pobreza severa y exclusión que se arrastran de años anteriores. "Mujer que vive sola en precario, es el perfil más repetido". Caritas despliega su acción a través de 145 voluntarios. "Se acompaña a las personas en el recogimiento y defensa de sus derechos". Su labor ha permitido la reinserción laboral de 17 personas. Entre los proyectos de futuro, Santiago Segura, delegado arciprestal, avanza la intención de crecer a través de los jóvenes. "En el curso 2017-18 pondremos en marcha Cáritas Juvenil". En 2016 Caritas ha proveído de alimento e higiene a 1.445 familias en el Economato. Invirtió 101.638 euros en atención social, cantidad que obtiene de donativos, colectas y aportaciones de Cáritas Diocesana.