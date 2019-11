The examples populate this alert with dummy content

PUBLICACIÓN Carles Cortés presenta su libro Gerber i Madhubala El escritor alcoyano ha estado en Radio Alcoy hablando de su nueva novela, de la actualidad de la Universidad de Alicante e incluso de dos reconocidos artistas como la escritora Isabel Clara-Simó y el pintor Antoni Miró jueves, 28 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/11/2019) El escritor alcoyano Carles Cortés presenta esta tarde a las 19,30 horas en Detroit Llibres la novela 'Gerber i Madhubala'. Ha estado en Radio Alcoy para explicar detalles sobre esta nueva publicación. También hemos hablado de otros aspectos como la Universidad de Alicante en su sede de Alcoy dentro de su cargo de vicerrector de Cultura, Deportes y Lenguas, así como de dos reconocidos artistas como la escritora Isabel Clara-Simó y el pintor Antoni Miró con los que tiene una gran relación.