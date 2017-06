The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Carles Cortés, Silvestre Vilaplana y Gemma Pascual buscan nuevos lectores en las aulas El Ayuntamiento y Editorial Santillana se implican en una campaña interactiva de fomento de la lectura con literatura en valenciano escrita en la comarca jueves, 08 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/06/2017) Dos autores locales, Carles Cortés y Silvestre Vilaplana, y la escritora de Almoines, Gemma Pascual, se lanzan a la búsqueda y consolidación de lectores entre los alumnos de Primaria y Secundaria. El proyecto cuenta con el apoyo de Editorial Santillana, que ha editado los trabajos de los tres autores dentro de la colección JoLlibre. Se trata de La rosa de paper. Homenatge a Vicent Andrés Estellés, con el que Gemma Pascual se alzó con el Premi Samaruc 2015, la novela El retorn dels llops marins, de Carles Cortés y Llibres amb perfum de sang, una historia de crímenes que narra Silvestre Vilaplana y recientemente galardonada con el Premi Samaruc 2017. La obra de Pascual ha sido escrita para lectores de Primaria, mientras que la de Cortés es para alumnos de Secundaria de primer ciclo y la de Vilaplana tiene como destinatarios a los de segundo ciclo de ESO. La campaña cuenta con el apoyo de la concejalía de Educación que promoverá el encuentro de los autores con los escolares a lo largo del próximo curso en el Centro Municipal de Cultura. "Estaremos abiertos a las preguntas de los lectores", concluye Gemma Pascual.