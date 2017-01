The examples populate this alert with dummy content

JAZZ Carles Llidó presenta 'Handmade' a El Mussol El club de jazz ressalta les seues últimes activitats: el recital de Iago Fernández i la banda sonora per a l'art de Rafael Calbo miércoles, 25 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (25/01/2017) El Jazz Club el Mussol prepara el seu pròxim recital. Aquest dijous arriba a la cafeteria Casablanca (20.30 hores) Carles Llidó amb un quintet de luxe. Presentarà el seu últim treball, Handmade. El club celebra l'èxit del gran concert ofertir pel bateria gallec Iago Fernández i repassa l'actuació de Joan Soler, René Dossin, Moisés Olcina i Pep Soler a Muro, amb motiu de la inauguració de la mostra artística de Rafael Calbo. L'avanç del Winter Black Swing Festival, que se celebra aquest cap de setmana, i la recuperació d'un tema inoblidable completen el programa d'aquesta quinzena.