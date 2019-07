The examples populate this alert with dummy content

ASOCIACIÓN Carlos Gisbert, nuevo presidente de los Antiguos Alumnos Salesianos Sustituye a Juan Carlos Sempere que llevaba 12 años en este cargo - En Radio Alcoy, Gisbert explica sus proyectos de futuro para esta entidad martes, 02 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (02/07/2019) Carlos Gisbert es el nuevo presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Salesianos. Se trata de una de las entidades asociativas de nuestra ciudad con más integrantes y más raigambre. Carlos sustituye en el cargo a Juan Carlos Sempere que llevaba 12 años al frente de los Antiguos Alumnos Salesianos y ha estado en Radio Alcoy para explicar el proceso del relevo al frente de la entidad, así como su directiva y sus objetivos de futuro. Tesalín, At. Salesiano, Patín Alcodiam, Alcodianos, Brownsea... son algunas de las entidades que tienen vinculadas.