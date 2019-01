The examples populate this alert with dummy content

GOLF Carlos Sempere se impone en el trofeo Fernando Cano del Club de Golf Alcoy Marco Juan ha vencido en Primera Categoría y Eduard Ambrós en Segunda - Han participado 32 golfistas, entre ellos el presidente de la Federación Valenciana, Andrés Torrubia jueves, 24 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Club de Golf Alcoy ha empezado la temporada 2019 con la disputa del Trofeo Fernando Cano Ropa Hombre Gant en la que se ha impuesto Carlos Sempere. Es el primero de los diez trofeos puntuables que conforman la campaña. Se trata de una cita clásica en el calendario del club alcoyano que este año tuvo lugar en el campo de La Finca, en Algorfa. La participación ha sido como siempre muy numerosa, en concreto de 32 jugadores, entre ellos el presidente de la Federación de Golf de la Comunidad Valenciana, Andrés Torrubia, que participó tanto del juego como de la comida de hermandad posterior en la Casa Club. Carlos Sempere se ha impuesto al resto de competidores gracias a los 37 puntos de su tarjeta stableford, con la que ha superado a Marco Juan con 36 puntos. El resto del palmarés ha tenido los siguientes nombres propios: Marco Juan ha sido el vencedor en Primera Categoría, Eduardo Ambrós en Segunda con 33 puntos y Hugo Pastor se llevó el premio especial a la bola más cercana en el hoyo 3, un par 3 de 135 metros. Además ha habido una clasificación entre los jugadores que en la pasada campaña obtuvieron alguna victoria absoluta, por lo que se decide el llamado campeón de campeones.