The examples populate this alert with dummy content

AGENDA Carmen Machi, León Benavente y Ernesto Llorens, los nombres de la nueva programación del Calderón El espacio propone 25 alternativas, entre danza, música y entidades locales, desde septiembre hasta diciembre lunes, 18 de septiembre de 2017 El Calderón arrancó el pasado fin de semana con la apuesta de los jóvenes de Studio 23 y su versión de Grease. El programa del espacio escénico concentrará en este trimestre a tres grandes figuras: la primera rescata a un rostro conocido de la pequeña y gran pantalla, el de la actriz Carmen Machi, que estará el sábado 30 de septiembre a partir de las 20.30 horas con La autora de las Meninas. Así lo ha avanzado el concejal de Cultura, Raúl Llopis, y Miguel Santamaria, director del Centre Cultural, en la presentación de la nueva programación, este lunes, 18 de septiembre. A Machi le acompaña como cabeza de cartel un referente del pop indie actual, el cantante León Benavente, el sábado 28 de octubre. El Calderón saca partido a su compromiso con los artistas locales con el concierto del violinista Ernesto Llorens que, por fin, se sube a un escenario en Alcoy, como regalo de Navidad, el sábado 23 de diciembre. Antes, este miércoles, 20 de septiembre Vuelos, de Aracaladanza, aterriza a las siete de la tarde. La programación varía entre espectáculos locales y no, dirigidos a público infantil y familiar, como el concierto de Dani Miquel y Las aventuras de Tom Sawyer, con La Teta Calva, con clásicos de la música barroca como la noche de Vivaldi y el concierto de ópera de La viuda alegre, sin olvidar el Ballet Nacional Ruso que repite con El Cascanueces, el 12 de noviembre.