The examples populate this alert with dummy content

MONÒLEGS CIENTÍFICS Carmen Pastor i els Moltó parlen de ciència en L’Escenari Original activitat que ha portat per nom Un xàmbit de ciència jueves, 20 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp L’advocada Carmen Pastor junt al climatòleg Enrique Moltó, habitual col·laborador de Radio Alcoi, i el metge José Manuel Moltó, director de l'hospital Verge dels Lliris, tots dos cosins, han sigut els protagonistes d’una original activitat que ha portat per nom Un xàmbit de ciència, monòlegs científics en L’Escenari. Carmen Pastor ha sigut la primera en participar amb la temàtica Tecnologia Blockchain. El nuevo Internet, mentre que després han sigut els Moltó els que ha fet la seua intervenció. El monòleg en el seu cas ha portat per nom Em fa mal el temps i ha sigut una entretinguda xerrada entre els dos, on han anat preguntant-se un a l'altre temes relacionats amb la climatologia i la salut de forma molt didàctica, sempre amb una visió alcoiana.