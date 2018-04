The examples populate this alert with dummy content

ACTO Carolina Bescansa visita Alcoy para analizar el pálpito político en la actualidad La diputada de Unidos-Podemos llega hasta la ciudad para analizar la realidad política actual - La conferencia ha empezado a las 19.30 horas, en el Centre Cultural Mario Silvestre, y ha sido promovida por el Grup Cultural 2014 viernes, 27 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp "El papel de la política siempre es el mismo, cómo distribuir lo común para el bien de lo común: el papel de Podemos es ser una herramienta de las grandes mayorías sociales españolas para llevar a las instituciones el gran cambio político". La diputada de Unidos-Podemos, Carolina Bescansa, ha impartido una charla este viernes por la tarde en el Centre Cultural Mario Silvestre, organizada por el Grup Cultural 2014, donde ha analizado la realidad actual desde un punto de vista político. Minutos antes, la que es una de las fundadoras de Podemos ha atendido a los micrófonos de Radio Alcoy. "Es necesaria una supervisión completa del código penal", ha señalado para responder a uno de los temas de mayor actualidad, la sentencia impuesta a los miembros de La Manada. Respecto a otro asunto reciente, el de hace dos semanas, la filtración del documento en el que se planteaba disputar el liderazgo a Pablo Iglesias, lo tiene claro: "¿Tienes futuro dentro del partido después de lo acontecido? No me cabe la menor duda. Creo que lo acontecido tiene mucho de noticiable y escandaloso pero poco de fundamento. Quiero dejar muy claro que ahora mismo, lo que hay que hacer, es ganar las instituciones para la gente, en el caso de Madrid, expulsar a las mafias cleptómanas y corruptas, y dentro de un año ganar los ayuntamientos, las comunidades autónomas, para las grandes mayorías sociales de este país que bien lo merecemos".