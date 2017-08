The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA Carrera frenética para mejorar los polígonos de la comarca Los ayuntamientos licitan las obras del plan autonómico de renovación de áreas industriales para acabar las obras antes del 31 de diciembre sábado, 19 de agosto de 2017 Una frenética carrera se ha desatado en los principales ayuntamientos de L’Alcoià y El Comtat para renovar los polígonos industriales a través de la nueva línea de ayudas creada por la Generalitat Valenciana. Un plan autonómico dotado con 12 millones de euros para las Comarcas Centrales y que exige que las obras estén finalizadas antes del 31 de diciembre. Desde finales de junio los ayuntamientos no han dejado de concursar los diferentes proyectos para que sus antiguos polígonos se acerquen a un nuevo modelo impulsado por las patronales de la zona: el de Área Industrial de Calidad. La directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), Julia Company, reconoce el “gran esfuerzo” que están realizando los gobiernos municipales para cumplir con el plazo máximo de finalización de las obras. Alcoy ya ha licitado el 40% de los proyectos con los que introducirá sensibles mejoras en todos sus polígonos. La ciudad va a invertir tres millones de euros, dos procedentes de la Generalitat y otro a través de recursos propios. La misma cantidad (con la misma distribución de los fondos) destina Ibi para adecuar y modernizar sus espacios industriales. En el caso de Cocentaina, el Ayuntamiento ha licitado los proyectos para los polígonos de Els Algars, Sant Cristòfol y Les Jovades, con un presupuesto global de 1,1 millones. Otro millón de euros en obras ha sacado a concurso el Ayuntamiento de Castalla para intervenir en dos espacios industriales. El mapa de renovación de polígonos dentro del plan de la Generalitat en L’Alcoià y El Comtat se completa con actuaciones en Banyeres y L’Alqueria d’Asnar. Julia Company señala que la gran demanda de ayudas por parte de los ayuntamientos valencianos demuestra el éxito del plan, que el próximo año será convocado con antelación. “Este año la primera línea de ayudas se ha demorado y ha provocado que los ayuntamientos dispongan de poco plazo para ejecutar las obras. El año que viene queremos convocar las ayudas en los primeros meses”, manifiesta. Este nuevo plan está dotado este 2017 con 19,2 millones de euros, repartidos entre 83 municipios. Las Comarcas Centrales han capitalizado la mayor parte de la inversión. No en vano fueron los empresarios de L’Alcoià, El Comtat, La Vall d’Albaida y La Foia de Castalla, a través de la Plataforma por la Reindustrialización, quienes lanzaron la propuesta de renovar los polígonos industriales.