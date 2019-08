The examples populate this alert with dummy content

DEPORTES Y CULTURA Carrera pedestre y pilota valenciana, aportaciones deportivas a la Feria Modernista Miguel Juan Reig y Lorena Zamorano han explicado que habrá una carrera y una partida de pilota el domingo 22 en la que los participantes irán vestidos de la época miércoles, 14 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/08/2019) El deporte será protagonista del domingo 22 de septiembre dentro de la Feria Modernista con la disputa de una carrera pedestre. Se reedita una histórica carrera que tuvo lugar en 1914 que contó con 21 inscritos. Será una prueba no competitiva y sí una recreación de aquella prueba, pero lo más participativa posible y con la vestimenta fiel a la de aquellos años. La salida será desde el Ayuntamiento a las 9 y recorrerá las calles Sant Nicolau, Sant Francesc o Sant Llorenç, aunque el recorrido todavía no está cerrado. Esta actividad se ha coordinado con los diez clubes de atletismo que existen en nuestra ciudad. El concejal de deportes, Miguel Juan Reig, ha agradecido la colaboración de estos clubes y ha animado a la participación. La inscripción está abierta a todos aquellos que quieran participar ya sea corriendo o caminando. Habrá una Copa de Alcoy como en aquella carrera que se entregará a la entidad que más participantes aporte. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 13 de septiembre. La pilota valenciana también se incorpora a la Feria Modernista con una partida que tendrá lugar el domingo 22 en el trinquet de la calle Cova Santa con el recién reactivado el Club Pilota Alcoi. Los participantes irán vestidos de época.