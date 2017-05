The examples populate this alert with dummy content

EN JUEGO (1ª PARTE) CARTAGENA 0 - 0 ALCOYANO El CD Alcoyano, en el camino a Segunda División se enfrenta en Cartagonova al Cartagena - Sigue el partido en el 1485 OM o en esta web con Sheila García, Ismael Mayor, Quique Ruiz, Jorge Escoda, dirige Marcos Martínez domingo, 21 de mayo de 2017 El CD Alcoyano busca conquistar Cartagonova en el primer asalto del play off. Los de Seligrat se enfrentan a un viejo conocido de la promoción de ascenso, el Cartagena, aunque los blanquiazules tratarán de que el desenlace sea diferente.