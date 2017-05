The examples populate this alert with dummy content

SORTEO Cartagena, primer rival en el play off El Alcoyano viajará a Murcia para disputar el primer partido de la promoción de ascenso este domingo 21 de mayo lunes, 15 de mayo de 2017 El Estadio Cartagonova será el escenario donde el Club Deportivo Alcoyano dispute el primer partido del play off de ascenso. Desplazamiento a Murcia, a un estadio de césped natural con capacidad para 15.105 espectadores. Su apertura fue en 1988 con un duelo del Cartagena frente el Real Burgos. Por otra parte, el 26 de enero del 2000 se disputó un partido amistoso entre España y Polonia. El Cartagena será el primer rival del conjunto de Toni Seligrat el domingo 21 de mayo. El conjunto murciano y el CD Alcoyano ya son conocidos en la fase de promoción de ascenso. Hace unos años se enfrentaron logrando el Cartagena ganar a los blanquiazules. El conjunto murciano dirigido por Alberto Monteagudo ha acabado cuarto en la tabla del Grupo IV con 65 puntos, siendo el cuarto clasificado con la mayor puntuación de los cuatro grupos que conforman la Segunda B. En el último partido liguero el Cartagena ha empatado a 0 frente el Recreativo de Huelva. Aunque el Cartagena tuvo que esperar a la última jornada para certificar su cuarta plaza, ya la ocupaba en la jornada 37 empatado a puntos, 67, con el Real Murcia que ha acabado segundo y el Villanovense tercero. Esta temporada ha metido 49 goles y ha encajado 35, ganando 18 partidos, empatando 11 y perdiendo 9. El Cartagena es el cuarto clasificado más goleador de los cuatro grupos. Los datos del Deportivo Alcoyano son de 56 goles a favor, 32 en contra, 18 partidos ganados, 13 empatados y 7 perdidos. En su casa, el Cartagena ha ganado 9 de los 19 partidos que ha disputado. Ha empatado seis y ha perdido cuatro encuentros como local. En cuanto a los datos del conjunto murciano a domicilio, ha logrado nueve victorias en toda la temporada 2016-2017, siendo también el cuarto clasificado de los posibles rivales del Alcoyano que mejores números tiene como visitante.