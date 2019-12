The examples populate this alert with dummy content

ANIVERSARIO Casa Mati cumple 50 años La tienda de menaje de hogar celebra este medio siglo de vida con una serie de promociones - Su propietario, Jordi Juliá, ha estado en Radio Alcoy para recordar el medio siglo de trayectoria y para hablar del futuro o de la peatonalización del centro martes, 10 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (10/12/2019) Casa Mati, tienda de menaje de hogar, cumple 50 años. En su ubicación en la calle Sant Francesc es ya uno de los pocos comercios tradicionales que cumple medio siglo de vida abierto de forma ininterrumpida. Para celebrarlo ha preparado un par de promociones como un sorteo a través de facebook para este sábado o regalar con cada compra una bolsa conmemorativa reutilizable. De este aniversario, de la historia de este comercio, del futuro del mismo, de la peatonalización del Centro... incluso del Alcoyano, hablamos con el propietario, Jordi Juliá, segunda generación al frente del mismo, en Radio Alcoy.