The examples populate this alert with dummy content

CURSOS “Casi el 100% de los que tienen el titulo encuentran trabajo en verano” La Cruz Roja y el ayuntamiento organizan unos cursos de Primeros Auxilios y de socorrismo acuático miércoles, 16 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (16/01/2019) La Cruz Roja y el ayuntamiento organizan unos cursos de Primeros Auxilios y de socorrismo acuático que se impartirán del 2 de febrero al 7 de abril. El curso de Primeros Auxilios tiene un total de 40 horas y es la base para poder hacer el acuático, que tendrá una duración de 60 horas. Un título que da la capacidad de poder trabajr como socorrista en verano en piscina. Cada vez hay más demanda y es algo que destaca el concejal de Deportes Alberto Belda. “Es una inversión de futuro, sobre todo para los jóvenes que estudian y que quieren sacarse algún dinero extra. Casi el 100% de los que obtienen el título encuentran trabajo, es una demanda muy alta lo que hay en Alcoy, la comarca y piscinas privadas que por ley necesitan socorrista. El ayuntamiento necesitó 14 socorristas el año pasado. Se hará una bolsa de trabajo y estoy convencido que todo tendrán cabida para trabajar”, aseguró. Toda la información del curso la pueden encontrar en los siguientes enlaces: PRIMEROS AUXILIOS: http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacion-curso?cod_curso=500361 SOCORRISMO ACUÁTICO: http://www.cruzroja.es/principal/web/formacion/informacion-curso?cod_curso=494990 La fecha límite para la pre- inscripción será el 28 de enero.