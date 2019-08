The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Casi un centenar de alumnos han participado en la Xarxa FP Alcoi En los seis primeros meses de 2019, 69 alumnos de centros alcoyanos han viajado a siete países europeos y 27 estudiantes europeos han estado en Alcoy martes, 20 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/08/2019) La Xarxa FP Alcoi permite a 96 estudiantes extranjeros y de estas comarcas cursar sus estudios tanto en centros de Alcoy como en otros europeos durante el primer semestre del 2019. De estos 96, 69 son alumnos que han viajado a siete países distintos, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Italia, Estonia y Portugal y 27 son estudiantes venidos de distintos puntos de Europa que han sido acogidos en los centros de la ciudad. La Xarxa FP ha consolidado su proyecto iniciado hace siete años dentro de un trabajo coordinado con los centros de FP de Alcoy, el IES Cotes Baixes, el CIP FP Batoi, el colegio Sant Roc, el IES Pare Vitòria, Salesianos Juan XXIII y EASD Alcoi. El concejal de Educación, Alberto Belda, ha destacado la importancia de la formación a nivel internacional de los alumnos para así tener una mayor salida en sus profesiones al estar más valorados por las empresas. La valoración de los estudiantes de FP que han realizado sus prácticas en el extranjero gracias a la Xarxa FP Alcoi es de 8,50 puntos sobre 10 según fuentes municipales. Este programa también ha registrado movilidad a nivel de profesorado.