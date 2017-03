The examples populate this alert with dummy content

CONCURSO LITERARIO Castalla acoge los Premios Enric Valor Por primera vez, la localidad que vio nacer al escritor, será el lugar escogido para celebrar el concurso literario dotado con 20.000 euros - 19 novelas de toda España participan este año en la edición XXII del certamen martes, 07 de marzo de 2017 Castalla, la localidad donde nació el escritor Enric Valor, acogerá por primera vez en la historia la gala para celebrar el Premi Enric Valor de Novela. Este acto está organizado por la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de la localidad y la Cátedra Enric Valor de la Universidad de Alicante. Este concurso literario, que celebra su XXII edición, está dotado con 20.000 euros. Este año 19 novelas participan, nueve procedentes de Valencia, tres de Barcelona, tres de Castellón, una de Tarragona, una de Lérida, una de Gerona y una de Alicante. César Augusto Asencio, diputado de Cultura y Educación, destaca la relevancia de estos premios. "El Premi Enric Valor se ha convertido en un referente cultural de la Comunitat Valenciana, es uno de los más importantes en lengua valenciana y requería una celebración abierta al público. Castalla es el municipio de origen de Valor y nos parece muy adecuado que sea allí donde, a partir de ahora, se organice una gala para fallar el certamen literario que lleva su nombre", puntualiza Asencio. El jurado, presidido por Asencio, está formado por Rosa Llorens, Isabel Marcillas, Rafael Poveda, María Ángeles Francés y Gonçal López-Pampló.