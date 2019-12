The examples populate this alert with dummy content

GESTIÓN MUNICIPAL Castalla aprueba su presupuesto que asciende a 8.883.314 euros El documento ha salido adelante con los votos a favor de Ciudadanos y PSOE, la abstención de PP y voto en contra de Esquerra Unida Per Castalla Compromís Municipal lunes, 30 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Castalla ha aprobado en una sesión plenaria extraordinaria los presupuestos municipales para 2020 que ascienden a un total de 8.834.314, 60 euros. El documento fue refrendado por los votos a favor de Ciudadanos y PSOE mientras que PP se abstuvo y Esquerra Unida Per Castalla Compromis Municipal mostraron su rechazo al reparto económico para el próximo ejercicio con su voto en contra. La edil de Hacienda, Gema Sánchez destacaba “el presupuesto está basado en la eficacia de una gestión financiera iniciada en 2015 y que continúa a día de hoy, una eficiencia económica conseguida a lo largo de todos estos años gracias a la puesta en marcha de nuevos criterios de gestión que priorizan por supuesto el bienestar de los ciudadanos para que sigan disfrutando de unos servicios públicos de calidad”. Dentro de los cambios más relevantes del presupuesto del próximo año destaca el aumento de gasto en políticas sociales que pasa de 414.477,90 euros en 2019 a 538.841,15 euros, lo que supone un 6% más. Sánchez indicaba que “esta cuantía supone un récord de gasto en políticas sociales, las cuales constituyen uno de los ejes fundamentales para el equipo de gobierno y sobre todo para la ciudadanía”. Por otra parte, y como novedad, los presupuestos contemplan una partida de 10.000 euros destinada de forma única a Medio Ambiente. Dentro de esta área el municipio quiere trabajar por el desarrollo sostenible y la eficiencia energética, dos conceptos en los que el Ayuntamiento trabajará durante el próximo año. Otro de los pilares importantes es el gasto que se contempla para reforzar la seguridad ciudadana y que asciende a 861.281 euros. El área de Educación también ha visto aumentada en 81.000 euros su partida para 2020, importe con el que el Ayuntamiento quiere garantizar el funcionamiento y la oferta de la escuela de adultos del municipio con la inclusión de un profesor que imparta clases de inglés y francés entre otros. Dentro del área de Urbanismo, el equipo de gobierno ha apostado por la mejora y la adecuación de toda la red de agua potable de la localidad. Para ello han destinado 40.000 euros a la realización previa de un estudio que analice y detalle las necesidades por orden de prioridad y poder acometer las obras de forma gradual. Respecto a Fiestas y Tradiciones y dentro del evento que mayor reclamo supone para el municipio, la Feria de San Isidro, el próximo año se destinarán 130.000 euros para la puesta en marcha del certamen, 40.000 euros más que en el año en curso. Tal y como explicaba Sánchez “esto se debe al estudio que una empresa especializada en organización de este tipo de eventos realizará y que ofrecerá un análisis exhaustivo de la situación actual de la Feria, un informe que posibilitará marcar el rumbo correcto para mejorar la organización y la visibilidad del evento tanto a nivel comarcal, provincial y autonómico”. Otro de los aspectos importantes del presupuesto es la bajada de impuestos que contempla, los vecinos de Castalla se beneficiarán de un descenso en el IBI de un 10%. Tal y como detallaba la responsable del área durante la sesión plenaria “con esta última bajada hemos conseguido que en 5 años hayamos podido ahorrar a todos los ciudadanos de Castalla un 32%”. Otro de los campos en los que también se verá sustanciosamente reconfortada la ciudadanía es en la partida de subvenciones que se contemplan para las distintas entidades, asociaciones y clubs del municipio. Esta cuantía también se ha visto reforzada en 33.000 euros y se cifra en un total de 611.017,84 euros. En el capítulo de inversiones, que se cifra en 187.000 euros, se contemplan diversas acciones orientadas principalmente a la mejora de diversas instalaciones municipales. La mayor inversión que se detalla es la ampliación del cementerio municipal y la construcción de nuevos nichos que se eleva a 56.102 euros. Por otra parte, el plan de mejora de accesibilidad de aceras en el que se invertirán un total de 36.000 euros, 11.000 euros para la adquisición y mejora de maquinaria dentro del área de seguridad ciudadana, 11.500 para la adquisición de nuevos libros para la biblioteca municipal o 20.000 euros para la compra de material deportivo. Otra de las acciones importantes que se llevará a cabo durante el próximo año será la insonorización del edificio de la escuela de música que tendrá un coste de 21.400 euros. La edil de Hacienda, Gema Sánchez cerraba la valoración del presupuesto y recordaba que “refleja el cambio de rumbo iniciado en la pasada legislatura, apuestan de manera clara y decidida por el estado de bienestar de toda la ciudadanía, son equilibrados y realistas, y cumplen con totalidad las reglas fiscales de déficit, deuda y regla del gasto”.