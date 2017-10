The examples populate this alert with dummy content

SALUD PÚBLICA Castalla impulsa un programa para controlar la limpieza de excrementos de perros El Ayuntamiento ha contratado a un joven que se desplazará en bicicleta por el casco urbano con el objetivo de informar y concienciar a los dueños de estos animales de la necesidad de mantener limpia la vía pública miércoles, 11 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (11/10/2017) El Ayuntamiento ha lanzado la campaña No dejes huella, una iniciativa a cargo de Medio Ambiente, Sanidad y Policía Local dirigido a los dueños de los perros de la localidad. El Consistorio ha contratado a un joven dentro del programa Avalem Joves que se moverá en bicicleta por el casco urbano con una mochila que incluirá un lector de microchips, folletos informativos, bolsitas para la recogida de excrementos y documentación para facilitar a los amos de los animales su censo en el Ayuntamiento. Este es uno de los objetivos del proyecto, en el que el joven podrá acercarse a informar a cualquier vecino, además de mejorar la limpieza de calles, plazas y parques. El programa, vigente hasta julio de 2018, incluye sanciones que van desde los 150 euros, falta leve, hasta más de 600 euros, en el caso de que sean graves.