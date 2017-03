The examples populate this alert with dummy content

INVERSIÓN Castalla prepara obras valoradas en 775.000 euros El Ayuntamiento ampliará sus dependencias con la reforma de un antiguo edificio y habilitará un inmueble para ofrecer espacio a colectivos sociales miércoles, 29 de marzo de 2017 El Ayuntamiento de Castalla va a poner en marcha obras por valor de 775.000 euros. El primero de los proyectos adjudicados por el Ayuntamiento es la rehabilitación de una antigua casa del siglo XIX para convertirla en edificio administrativo municipal. La obra costará 463.200 euros y la va a desarrollar la empresa Guerola Transer. El importe final ha rebajado en un 25% el precio de salida del concurso. La segunda obra, que comenzará en junio, es la rehabilitación de un edificio municipal que estará destinado a colectivos sociales, según sus necesidades. El contratista José Savall es el encargado de ejecutar los trabajos, con un coste de 311.892 euros. La Diputación asume la mitad de esta segunda inversión.