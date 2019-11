The examples populate this alert with dummy content

Castalla reabre l'Espai Jove con una amplia oferta de actividades El Ayuntamiento contrata a un técnico de Juventud para atender este servicio que estará abierto los fines de semana viernes, 15 de noviembre de 2019

Castalla reabre l'Espai Jove ofreciendo una amplia oferta de actividades culturales y educativas. El Ayuntamiento, gracias al programa EMCUJU, ha contratado a un técnico en Juventud con el que suplir la falta de personal que dificultaba ofrecer este servicio. Durante tres días a la semana, los jóvenes podrán disfrutar de diversos juegos como ajedrez, billar, futbolín, ping pong y dardos. En el campo interactivo, tendrán a su disposición una Play Station, televisión y también una zona wifi que permitirá la conectividad de sus dispositivos móviles. A nivel cultural, el Espai Jove realizará diversos concursos de temáticas variadas entre las que destacan la pintura, el dibujo, la escritura y la fotografía. En el ámbito académico, y según informan desde el Consistorio, aquellos jóvenes que acudan a este espacio a realizar sus tareas escolares recibirán un refuerzo para resolver posibles dudas que les surjan mientras desarrollan deberes o trabajos de clase. Un atractivo más que, como explica Román Sáez, edil de Juventud, "completa el amplio abanico de actividades y posibilidad que tiene este espacio orientado a nuestra juventud y que ofrece entretenimiento variado para satisfacer todos los gustos". El concejal ha indicado que "el Espai Jove ha estado cerrado por falta de personal y era una de nuestras prioridades. Gracias al programa EMCUJU se ha podido contratar un técnico que será quien se ocupe de la gestión y ejecución de las actividades". Sáez, por último, ha explicado que "no ha habido que hacer una inversión en las instalaciones porque estaba todo equipado. De cara al próximo año sí que hay previsto dotarlo de más material para que poco a poco la oferta lúdica pueda ampliarse". El Espai Jove estará abierto los viernes de 17 a 21 horas, los sábados de 16 a 22 horas y los domingos de 16 a 21 horas.