The examples populate this alert with dummy content

GASTRONOMIA Castalla reinterpreta su cocina tradicional La localidad abre las inscripciones para participar en el GastroCastalla, el primer certamen dirigido a innovar con su gastronomía martes, 12 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Promover y premiar la innovación gastronómica. Ese es el objetivo de GastroCastalla, un concurso dirigido tanto a profesionales como aficionados que se atrevan a sacar el mejor color, sabor y olor a las recetas tradicionales de la localidad. El evento tendrá lugar el 22 de enero. A desafiar a los paladares están retados tanto amateurs como estudiantes de cocina, hostelería, tecnología de los alimentos, además de cocineros y empresas agroalimentarias. Los participantes escogerán en qué categoría presentarse: entrante, tapa, bebida o snack; plato principal; o repostería o postre. La primera edición de GastroCastalla repartirá 1.800 euros en premios entre los aficionados. Los ganadores de la categoría profesional, recibirán seis sellos UMH Saludable, concedidos por la Universidad Miguel Hernández de Elche, con los que certificar la calidad de sus elaboraciones. El certamen, organizado por el Ayuntamiento, ya ha abierto sus inscripciones, que permanecerán abiertas hasta el 12 de enero. El formulario está disponible en www.gastrocastalla.es, que deberá remitirse al correo adl@castalla.org.