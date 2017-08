The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS DE VACA Castalla repite con el encierro de vaca matutino Los festejos arrancan este viernes y reservan en esta ocasión dos días para la novedad del año pasado, el encierro de mañana, que congregó a multitud de curiosos jueves, 10 de agosto de 2017 Las Fiestas de Vaca de Castalla comienzan este viernes con un encierro por la noche. Para los cinco días siguientes, del 12 al 16, se sucederán las tradicionales sesiones de vaca por la tarde y por la noche a las que este año se suma el encierro de la mañana, que repite como novedad del pasado verano, esta vez, en dos días: domingo, 13 de agosto, y miércoles 16. Castalla retoma un año más las Fiestas de Vaca, una tradición ancestral.