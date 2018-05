The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Castalla se adhiere al Plan Edificant para renovar dos centros y construir un nuevo colegio El Ayuntamiento recibe la autorización del Consell para adjudicar los dos primeros proyectos, valorados en 1,2 millones viernes, 18 de mayo de 2018 El Ayuntamiento de Castalla va a exprimir al máximo el Plan Edificant de construcción y mejora de centros educativos impulsado por la Generalitat Valenciana. El municipio va a renovar el colegio Rico Sapena y el instituto Enric Valor, y construirá un nuevo centro educativo. La Conselleria de Educación ya ha autorizado la contratación de los dos primeros proyectos, a los que destinará 1,2 millones de euros en dos años. Los proyectos para renovar el Rico Sapena y el Enric Valor incluyen la construcción de nuevos elementos, como gimnasios, la reparación de instalaciones y la sustitución de los ventanales. El Ayuntamiento de Castalla prevé que los trabajos comiencen durante este año, según ha precisado el alcalde, Antonio Bernabeu. En el caso del nuevo colegio, el Ayuntamiento está elaborando una memoria valorada para conseguir la autorización de la conselleria. De momento, según ha señalado Bernabeu, no está definido el coste de este proyecto. El nuevo centro estará ubicado en las proximidades de la Ronda Foia, en la partida de La Llauria. El Ayuntamiento es propietario de un solar de 7.500 metros cuadrados, ya calificado como dotacional educativo, y que está cedido a la Generalitat.