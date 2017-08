The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Castalla toma la bandera de la fiesta Más de 2.000 personas participan en los festejos, que viven el viernes el acto más multitudinario con las Entradas jueves, 31 de agosto de 2017 Castalla abre este jueves sus fiestas de Moros y Cristianos en honor a la Virgen de la Soledad. La localidad calienta motores con la Nit de l’Olleta que se celebra este jueves 31 de agosto. Las bandas que participarán en la entrada desfilan y posteriormente cada comparsa realiza la Olleta, para después realizar un conjuntamente, bandas y festeros, un recorrido por el municipio. Más de 2.000 personas participan en las fiestas. 7 comparsas, 4 cristianas y 3 moras lucen sus mejores galas durante los días grandes de Castalla, del 1 al 4 de septiembre. Este viernes, día 1 de septiembre, es el más destacado con la celebración de la Entrada de Moros y Cristianos a partir de las 5 de la tarde. Este sábado, Primer dia de Trons con la arcabucería como protagonista. El domingo, los homenajes toman el relevo siendo el Dia de l’Ofrena. El lunes, Segon dia de Trons, en el que el Canto del Adiós despedirá a la Patrona de Castalla, y por último, el martes 5 de septiembre, un castillo de fuegos artificiales pondrán punto y final a las Fiestas de Moros y Cristianos de Castalla 2017.