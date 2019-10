The examples populate this alert with dummy content

ESTÉTICA Cata Pérez explica las numerosas novedades de Kta Siluet Con motivo de su tercer aniversario, Kta Siluet nos presenta propuestas como la Carboxiterapia o la máscara Led Expert - Es el único centro en la ciudad que cuenta con los tratamientos Hyaluronpen y BBglow martes, 29 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Catalina Pérez ha estado en los estudios de Radio Alcoy para explicar las numerosas novedades que su va incorporando a Kta Siluet. Son ya tres los años que cumple este centro de dermoestética ubicado en la calle Anselmo Aracil, 25, y por ello nos habla de tratamientos novedosos como la carboxiterapia o la máscara Led Expert. Son el único lugar en Alcoy que ofrece otras propuestas de cuidado de la piel como el Hyaluropen o el BBglow. También detalla otras ofertas como el rollaction, el lifting de pestañas, el dermapen...Cata, a su vez, habla de su colaboración con María Santonja, Blogtiful o con Germaine de Capuccini, entre otros aspectos. Aquí puedes escuchar esta entrevista.