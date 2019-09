The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO Catalina Cebrián recibe el homenaje de su barrio de Batoi Tiene 91 años y ha sido la persona homenajeada dentro del tradicional acto de las fiestas de Batoi, en el que se reconoce a los vecinos de mayor edad del barrio domingo, 01 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Catalina Cebrián López ha sido la persona mayor homenajeada este año dentro de los actos de las fiestas del barrio de Batoi. Se trata de una de las citas más tradicionales y emotivas de estas celebraciones. Catalina tiene 91 años, cumple los 92 en noviembre, y es madre de siete hijos, abuela de trece nietos y bisabuela de nueve biznietos. Vino a Alcoy en 1952 procedente de Alatoz, Albacete, y poco después se estableció en Batoi junto a su marido, José Navalón Almendros, natural de la también albaceteña población de Higueruela. Catalina se ha mostrado muy emocionada con este reconocimiento y se lo ha dedicado a toda su familia y en especial a su marido. El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, le ha entregado una placa conmemorativa y la concejal de Participación, Teresa Sanjuan, un ramo de flores. Una de la de las hijas de la homenajeada ha leído unas palabras respecto a su vida, así como dos de sus nietos. También ha estado presente la concejal de Políticas Inclusivas, Arancha de Gracia, y el portavoz del Partido Popular, Quique Ruiz. Con este acto y el posterior concurso de paellas con karaoke se han puesto fin a las fiestas del barrio de Batoi. Su presidenta, Cristina Valero, ha realizado un balance final positivo sobre todo por la gran participación y la ausencia de incidentes. Los actos se iniciaban el 24 de agosto y se han extendido hasta el 1 de septiembre.