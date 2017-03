The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Cazando sueños entre bambalinas El suplemento cultural de Radio Alcoy conoce a los jóvenes actores de la primera Mostra de Teatre Escolar jueves, 30 de marzo de 2017 La Mostra de Teatre se hace mayor. En Tragaluz, no podíamos perdernos esta etapa tan importante en su vida. Por eso nos hemos colado en el Centre Cultural para conocer, entre bambalinas, a los jóvenes de la primera Mostra de Teatre Escolar, que dará a conocer el talento joven de once centros educativos. Unos diamantes en bruto que se lanzan a la aventura de la verborrea, la expresión y la interpretación sin ningún tipo de pudor. Sin pudor, sin vergüenza. Como nos encanta en Tragaluz. En concreto, hablamos con los intérpretes de la obra Mujercitas, alumnas y alumno de sexto de Primaria de Sant Roc, para que nos contagien de su magia de ser todavía niños.