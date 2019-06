The examples populate this alert with dummy content

JORNADA FORMATIVA CCOO analiza en el CIP FP Batoi los contratos en prácticas y las becas En un acto especialmente organizado para los delegados de este sindicato, junto a Manuela Pascual han intervenido otros cargos como Júlia Pérez, Ana García, Ana Belén Montero o Lola Santillana jueves, 27 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/06/2019) Comisiones Obreras de las Comarcas Centrales ha celebrado con sus delegados de la Comunitat Valenciana e incluso algunos procedentes a nivel nacional, una jornada informativa sobre prácticas laborales y becas existentes en las empresas. La secretaria general de CCOO Comarcas Centrales, Manuela Pascual, ha explicado el objetivo que consiste en informar sobre las irregularidades o ilegalidades que se producen en muchas empresas con la contratación del personal en esta modalidad de becas o prácticas laborales en condiciones fraudulentas. Especialmente los jóvenes se ven obligados a aceptarlas para poder tener el que para muchos es su primer trabajo. Un análisis de la situación con la que, desde el sindicato explican que se pretende luchar contra las malas prácticas. En la sesión que ha tenido lugar en el CIP FP Batoi, con su director, Andrés Puig como anfitrión, también han intervenido otras responsables de este sindicato como Júlia Pérez, secretaria de formación y empleo de CCOO Comarcas Centrales, como presentadora, Ana García, secretaria de formación y empleo de CCOO PV, Ana Belén Montero, secretaria de política social y juventud de CCOO PV, y Lola Santillana, secretaria de empleo y cualificación profesional de CCOO.