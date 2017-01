The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD CCOO critica la gestión del área de Salud durante el temporal de nieve El sindicato destaca la falta de previsión en las complicaciones que tuvieron los trabajadores que venían de la Foia de Castalla por los cortes en la carretera viernes, 27 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/01/2017) Comisiones Obreras critica la gestión de la gerente del Área de Salud durante el temporal de nieve. La falta de previsión, según el sindicato, afectó a algunos servicios por la ausencia de personal. El corte de carreteras, a causa de la nieve, del jueves por la mañana, provocó que parte de la plantilla del Virgen de los Lirios no pudiera acudir a su puesto de trabajo. Guadalupe Pavón, portavoz de la sección sanitaria de CCOO, ha presentado un escrito a la Junta de Personal del Hospital Virgen de los Lirios en el que critica la falta de previsión por parte de la gerente del Área de Salud, Roser Falip, para organizar los servicios la víspera de la nevada. Pavón destaca las complicaciones que tuvieron quienes venían de la Foia de Castalla. La sindicalista considera que esta situación se podía haber previsto la tarde anterior y reorganizar los turnos con el personal que reside en Alcoy.