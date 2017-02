The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD CCOO crítica la gestión de Roser Falip en su primer año de cargo El sindicato le reprocha "la toma de decisiones no consultadas" y la "falta de información a la junta de personal" desde que asumió la gerencia del Departamento de Salud viernes, 10 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/02/2017) Comisiones Obreras crítica la gestión de la gerente del Departamento de Salud en su primer año al frente del cargo. En el balance del último año de gestión por parte de la actual gerente del Departamento de Salud, Roser Falip, el sindicato se muestra muy crítico. Reprocha "la toma de decisiones no consultadas" y la "falta de información a la junta de personal" sobre las causas del cese del coordinador del centro de Salud de Benilloba, el nombramiento del director médico y de la directora de enfermería de Primaria y de la dimisión, no aceptada, de los jefes de Urgencias y Rayos del Hospital Virgen de los Lirios. La portavoz de Comisiones Obreras en el área sanitaria, Lupe Pavón, califica de "tensa" la situación y la atribuye a "batallas políticas" internas. "Es una situación que no tiene sentido". Pavón denuncia que estos asuntos dejan de lado otros problemas sanitarios como las listas de espera o las razones por el repentino cierre del consultorio de la Zona Alta. La secretaria comarcal de CCOO, Manuela Pascual, reclama la convocatoria urgente del Consejo de Salud del área. " Si hay cambios y un pla estratégico presentado a la consellería, el Consejo del Area de Salud está para algo. Tambien están las juntas de personal y [la gerente] tiene la obligación de informar". El sindicato denuncia que ha pasado más de medio año desde la última que se reunión del Consejo de Salud.