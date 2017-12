The examples populate this alert with dummy content

SANIDAD CCOO denuncia la falta de planificación de obras en el hospital Advierte de las molestias por ruido y suciedad generados por la coincidencia de diversos trabajos de mejora lunes, 18 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Comisiones Obreras ha denunciado la falta de planificación de obras en el hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. Según el sindicado, se han acumulado numerosos trabajos en las últimas semanas, lo que provoca problemas a los pacientes y a los profesionales. Guadalupe Pavón, delegada de Sanidad de Comisiones Obreras, señala que está en marcha el cambio de los ascensores, la reforma de los sótanos y la remodelación de la zona de lavandería. Pavón no comparte que todas las obras hayan coincidido en el tiempo, lo que genera molestias por ruido y polvo. “No estamos en contra de las obras, que son necesarias, pero deberían ejecutarse de forma planificada y pautada, no todas a la vez”, ha manifestado. La dirección del departamento comarcal de Salud ha convocado para este martes una comisión de riesgos laborales en la que analizará las obras, de las que ya informó semanas atrás. Parte de los proyectos en marcha han coincidido en el tiempo porque se financian a través de los fondos asignados a la ampliación del centro de salud de Cocentaina. Unos fondos, señalan las fuentes consultadas, que se hubieran perdido de no haberlos utilizado para mejorar el hospital.