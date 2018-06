The examples populate this alert with dummy content

LABORAL CCOO denuncia el retraso en el plan de vacaciones de Sanidad El sindicato reclama agilidad para establecer las sustituciones y los permisos no retribuidos de los 1.600 profesionales del Departamento comarcal de Salud lunes, 04 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El sindicato Comisiones Obras ha denunciado el retraso en la aprobación del plan de sustituciones para las vacaciones de verano para los 1.600 profesionales del Departamento comarcal de Salud. La responsable sanitaria de Comisiones, Guadalupe Pavón, ha advertido de las consecuencias que este retraso puede acarrear en la bolsa de trabajo. Según ha explicado en rueda de Prensa, los profesionales de la comarca que forman parte de la bolsa pueden acabar en otros departamentos al no contar el de L’Alcoià y El Comtat con el correspondiente plan de vacaciones. Fuentes de la Conselleria de Sanidad han explicado que ningún departamento tiene aprobada su propuesta de sustituciones. La secretaria general de Comisiones Obreras en las Comarcas Centrales, Manuela Pascual, considera que “no es comprensible ni permisible” que a principios de junio todavía no esté definido el plan de vacaciones. El Departamento de Salud solicitó un incremento del 6% respecto al del año pasado, pero la conselleria ha fijado un aumento del 1% para toda la Comunidad Valenciana. Tanto Pavón como Pascual han reclamado la convocatoria de un Consejo de Salud para disponer de toda la información. “Si no lo convoca, estudiaremos vías legales para que lo haga”, ha afirmado Pascual. La responsable sanitaria ha criticado, además, la negativa de la gerencia del departamento a conceder permisos no retribuidos. Según Sanidad, este concepto quedará resuelto en cuanto esté aprobado el plan de vacaciones.