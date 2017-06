The examples populate this alert with dummy content

HORA ECONOMÍA "CCOO ha sido para mí una universidad" El sindicalista Paco Molina, al frente de la secretaria general de CCOO en el País Valencia durante los últimos 8 años, ha hecho balance en Radio Alcoy de su trayectoria martes, 20 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora de la economía (20/06/2017) Paco Molina, al frente de la secretaria general de CCOO en el País Valencià hasta el pasado mes de abril, ha hecho balance en Radio Alcoy de su trayectoria. Tras renunciar a un tercer mandato, Molina ha explicado que deja todos los cargos orgánicos para integrarse en la Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales (FEIS) de CCOO. "Es una fundación dirigida por un patronato que está integrado en un 70% por gente del ámbito educativo y económico". En la entrevista Molina se muestra a favor de iniciativas empresariales fuertes capaces de tirar de un sector como es el caso del grupo empresarial Actiu o del grupo Inditex, que lidera Amancio Ortega al que las empresas textiles de la zona quieren vincularse como centros de producción. "Me vinculo en estos momentos más al modelo empresa importante tractora al que habría que ayudarle para generar política de suministro de materias primas para funcione y haga funcionar". Paco Molina, que accedió a la secretaría general del País Valencià tras ser secretario general de las Comarcas Centrales Valencianas, considera que CCOO ha sido determinante en su formación. "Para mí ha sido todo; una escuela, una universidad y un medio de vida". Su próximo reto es la organización de la exposición del 50 aniversario de CCOO en La Nau en Valencia.