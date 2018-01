The examples populate this alert with dummy content

REIVINDICACIÓN CCOO impulsa movilizaciones para exigir derechos laborales perdidos por la crisis El sindicato acuerda reforzar su ofensiva para incrementar salarios y acabar con la temporalidad lunes, 29 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El consejo intercomarcal de Comisiones Obreras en las Comarcas Centrales, máximo órgano del sindicato entre congresos, ha aprobado por unanimidad impulsar movilizaciones para recuperar los derechos que la clase trabajadora ha ido perdiendo como consecuencia de la crisis económica. El sindicato defiende que los síntomas de recuperación económica comiencen a dejarse notar en los trabajadores. La principal reivindicación de Comisiones Obreras es reclamar el aumento de los salarios, así como acabar con la temporalidad del empleo. “Tenemos que garantizar una serie de medidas para que toda la ciudadanía pueda tener una vida digna”, explica la secretaria general del sindicato, Manuela Pascual. La primera movilización está pensada en torno al 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, una conmemoración en la que el sindicato convocará paros parciales y una manifestación. “Las mujeres padecen mayor paro que los hombres, sufren una brecha salarial y tienen más difícil acceder a un puesto de trabajo”, manifiesta Pascual. Otro de los puntos de movilización es la necesidad de garantizar “pensiones dignas” contra el aumento “irrisorio e insuficiente” del 0,25%, como plantea el Gobierno de España. Comisiones no olvida que 2018 es un año de “concentración electoral”, con votación para designar delegados sindicales en numerosas empresas del ámbito de las Comarcas Centrales Valencianas. “Solo con una representación firme de los intereses de la clase trabajadora podremos conseguir las mejoras que necesitamos”, concluye la secretaria general. Las líneas de actuación del sindicato para los próximos meses fueron aprobadas por unanimidad en el informe general presentado por Manuela Pascual.