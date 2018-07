The examples populate this alert with dummy content

MOVILIZACIONES CCOO llama a la huelga por la falta de acuerdo en el convenio textil El sindicato acuerda un paro el 19 de julio ante la negativa de la patronal a cumplir el nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva viernes, 06 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Comisiones Obreras ha convocado huelga en el textil español para el próximo jueves, 19 de julio. El sindicato ha dado por rotas las negociaciones del nuevo convenio colectivo con la patronal, a la que acusa de plantear medidas contrarias a las aprobadas ayer mismo en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. El pacto, firmado el jueves por los sindicatos y los empresarios, fija aumentos salariales de hasta el 3% y sitúa el salario mínimo en 14.000 euros anuales. “Esos mínimos son innegociables”, ha dejado claro en RADIO ALCOY el secretario general de la federación de Industria de Comisiones Obreras en el País Valencià, Pedro Javier Galarza. La huelga, de carácter nacional, cuenta con el respaldo unánime de los delegados de Comisiones Obreras en las Comarcas Centrales, que lo han refrendado en la asamblea celebrada en Ontinyent. UGT no se ha sumado a la movilización.